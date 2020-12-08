Антибиотики - для профилактики всего: чем опасна вредная привычка украинцев

Антибиотики опасны при бесконтрольном приеме (фото: pixabay.com)

В 2020 году украинцы принимают антибиотики в 40 раз больше, чем ранее. При этом очень часто люди сами начинают пить препараты, без рецепта врача. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

За границей, в частности во Франции, Испании и Португалии, люди не могут купить антибиотики без рецепта врача. В Украине же это можно сделать легко, несмотря на то, что бесконтрольное лечение угрожает здоровью. Об этом сообщает газета "Экспресс".

Возле одной их аптек женщина призналась, что покупает антибиотики без рецепта. Кроме того, она ничем не болеет, и принимает препараты для профилактики, чтобы не подхватить никакой вирус.

Другая женщина пожилого возраста также рассказала, что принимает антибиотики по одной таблетке в день для профилактики коронавирусной инфекции.

При этом сотрудники аптек тоже охотно предлагают на выбор антибиотики от 60 до 300 гривен для профилактики коронавируса. Хотя на самом деле антибиотик не влияет на COVID-19.

"Использовать антибиотик для профилактики чего-либо нет ни единого смысла. Эти лекарства способны разрушать и уничтожать бактерии, которые к ним чувствительны", - отметила семейный врач Ольга Гордиевич.

Она пояснила, что часто вирусные инфекции, включая COVID-19, усложняются бактериальным воспалением. В таком случае уже необходимо принимать антибиотики.

"Самовольное назначение антибиотиков - это большая проблема, которая приводит к развитию устойчивых бактерий, которые в будущем невозможно будет одолеть", - подчеркнула специалист.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский говорит, что употребление антибиотиков на ранней фазе коронавирусной болезни небезопасно, поскольку может спровоцировать резкое ухудшение состояния и усилить отек легких.

Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал, спасет ли от COVID-19 противовоспалительное.

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