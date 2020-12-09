ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков, - Степанов

Киев, Среда 09 декабря 2020 11:05
В Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 5-6 раз возросло потребление антибиотиков гражданами без назначения врачей. Такой прием привести к уменьшению чувствительности возбудителей болезни к лекарству.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав регулярно предупреждает, что употребление антибиотиков должно происходить только после соответствующих рекомендаций врачей.

"Потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз, когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований. Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача", - сказал Степанов.

Министр отметил, что в протоколе Минздрава четко определено в каких случаях назначается антибактериальная терапия, а также призвал граждан не заниматься самолечением.

Ранее РБК-Украина писало, что Степанов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше, чем заразились.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество антибиотикиМаксим Степанов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь