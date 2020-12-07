Комаровский рассказал, спасет ли от COVID-19 противовоспалительное

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский рассказал, могут ли противовоспалительные средства, продающиеся в каждой аптеке, от коронавируса.

Знаменитый врач ответил в своих соцсетях на вопрос подписчицы, которая рассказала историю мужчины, страдающего сахарным диабетом и артритом.

Несмотря на группу риска, он легче перенес COVID-19, чем супруга, у которой таких проблем со здоровьем нет.

"Я очень удивилась, а потом встретила информацию о том, что люди, регулярно принимающие препараты от артрита, например диклофенак, как тот знакомый, почему-то более устойчивы к этому заболеванию. Действительно ли прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение ковида?" - спросили у педиатра.

Комаровский ответил, что препарат диклофенак относится к нестероидным противовоспалительным средствам. Если их долго принимать, меньше шансов болеть коронавирусом с невысокой температурой. То есть по ощущениям болезнь проходит легче, но на вероятность осложнений прием препарата никак не влияет.

"Другими словами, человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий", - резюмировал Комаровский.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Украине.

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