В Антарктиде сегодня первый день лета: полярники поделились интересными фактами о континенте

1 декабря в мире отмечают День Антарктиды. Это самый таинственный континент мира, поскольку мало кому повезло побывать там.

Антарктида не принадлежит ни одной стране мира

Этот континент принадлежит всему миру. Это закреплено в Договоре об Антарктике, которое было подписано 1 декабря 1959 года. Поскольку Украина имеет там круглогодичную станцию, то является Консультативной стороной Договора и может накладывать вето при принятии решений.

Это континент мира и безопасности

Здесь полностью запрещена какая-либо военная деятельность, ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов.

В Антарктике действуют строгие экологические стандарты, которые должны придерживаться все, кто там находится. К примеру, нельзя даже приближаться к животным.

Все страны-участницы Договора следят за соблюдением правил.

В Антарктике 1 декабря – первый день лета

Времена года в Южном и Северном полушариях идут в противофазе: когда в Украине зима - там лето, и наоборот.

На континенте не существует единого времени

Каждая станция живет за тем часовым поясом, напротив которого находится. Наш "Вернадский" расположен напротив Чили. Там на 5 часов меньше сейчас, чем в Украине. До перехода на зимнее время - было на 6.

С окрестными водами занимает 10% планеты

Этот континент огромен, поэтому на разных его частях - разные климатические условия. Например, возле полюса очень морозно и сухо, в районе Вернадского - постоянные осадки, штормы, а температура около 0°С.

Имеет самый большой запас пресной воды

На континенте около 80% всего запаса планеты.

Там не живут белые медведи

Да и другие медведи тоже. Эти животные обитают в Арктике, расположенной с другой стороны Земли. А вот в Антарктиде живут пингвины. Их много возле украинской станции. Сейчас там уже более 2 тысяч особей. А в начале декабря еще больше, поскольку вылупятся новые птенцы.