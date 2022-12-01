В Антарктиде сегодня первый день лета: полярники поделились интересными фактами о континенте
1 декабря в мире отмечают День Антарктиды. Это самый таинственный континент мира, поскольку мало кому повезло побывать там.
Самыми интересными фактами об этом материке поделились украинские полярники.
Антарктида не принадлежит ни одной стране мира
Этот континент принадлежит всему миру. Это закреплено в Договоре об Антарктике, которое было подписано 1 декабря 1959 года. Поскольку Украина имеет там круглогодичную станцию, то является Консультативной стороной Договора и может накладывать вето при принятии решений.
Это континент мира и безопасности
Здесь полностью запрещена какая-либо военная деятельность, ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов.
В Антарктике действуют строгие экологические стандарты, которые должны придерживаться все, кто там находится. К примеру, нельзя даже приближаться к животным.
Все страны-участницы Договора следят за соблюдением правил.
В Антарктике 1 декабря – первый день лета
Времена года в Южном и Северном полушариях идут в противофазе: когда в Украине зима - там лето, и наоборот.
На континенте не существует единого времени
Каждая станция живет за тем часовым поясом, напротив которого находится. Наш "Вернадский" расположен напротив Чили. Там на 5 часов меньше сейчас, чем в Украине. До перехода на зимнее время - было на 6.
С окрестными водами занимает 10% планеты
Этот континент огромен, поэтому на разных его частях - разные климатические условия. Например, возле полюса очень морозно и сухо, в районе Вернадского - постоянные осадки, штормы, а температура около 0°С.
Имеет самый большой запас пресной воды
На континенте около 80% всего запаса планеты.
Там не живут белые медведи
Да и другие медведи тоже. Эти животные обитают в Арктике, расположенной с другой стороны Земли. А вот в Антарктиде живут пингвины. Их много возле украинской станции. Сейчас там уже более 2 тысяч особей. А в начале декабря еще больше, поскольку вылупятся новые птенцы.
Раньше мы делились милыми фото пингвинов-полицейских, которые гостят у украинской станции "Вернадский".
Просматривайте также фото пингвинов, которые готовятся стать родителями.