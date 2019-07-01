Синоптики дали "аномальный" прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине 1 июля будет теплой и солнечной. Уровень тепла достигнет +27… +33 градусов. При этом ожидается переменная облачность, но без осадков. В Украине сохранится высокий уровень пожароопасности. Подробный прогноз погоды – в материале Styler.

По данным Укргидрометцентра уровень тепла 1 июля поднимется до отметки в +27… +33 градуса тепла в среднем. При этом жарче всего будет в западных и северных областях – до +30… +33 градуса. В центральных и южных регионах будет на 1 градус ниже. Прохладнее всего на востоке – температура будет держаться в рамках +27… +30 градусов. При этом дождей 1 июля в Украине не предвидится.

В ночное время термометры опустятся до +14… +17 градусов, но в восточных областях ожидается "морозная ночь" – до +10 градусов тепла под Луганском.

Прогноз погоды на 1 июля – подробный прогноз синоптиков (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду стоит ожидать 1 и 2 июля.

"Июль в Украине начнется с возвращения жары. Завтра - снова за +30 градусов. Сухо, солнечно", - отметила Диденко.

Кроме того, синоптик сообщила, какой будет погода в Киеве. В понедельник в столице ожидается ясное солнечное небо.

Прогноз погоды на 1 июля – подробный прогноз синоптиков (иллюстративное фото: pixabay.com)

В народе в первый день июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.

Напомним, что синоптики рассказали в каких регионах будет непогода.

Ранее сообщалось, что во Франции был побит абсолютный температурный рекорд.