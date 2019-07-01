Синоптики дали "аномальний" прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні 1 липня буде теплою і сонячною. Рівень тепла досягне +27... +33 градусів. При цьому очікується мінлива хмарність, але без опадів. В Україні збережеться високий рівень пожежонебезпеки. Детальний прогноз погоди – в матеріалі Styler.

За даними Укргідрометцентру рівень тепла 1 липня підніметься до позначки +27... +33 градуси тепла в середньому. При цьому найспекотніше буде в західних і північних областях – до +30... +33 градусів. У центральних і південних регіонах буде на 1 градус нижче. Найпрохолодніше на сході – температура триматиметься в межах +27... +30 градусів. При цьому дощів 1 липня в Україні не передбачається.

У нічний час термометрів опустяться до +14... +17 градусів, але в східних областях очікується "морозна ніч" – до +10 градусів тепла під Луганськом.

Прогноз погоди на 1 липня – детальний прогноз синоптиків (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптик Наталя Діденко розповіла, яку погоду варто очікувати 1 і 2 липня.

"Липень в Україні почнеться з повернення спеки. Завтра - знову за +30 градусів. Сухо, сонячно", - зазначила Діденко.

Крім того, вона розповіла, якою буде погода в Києві. У понеділок в столиці очікується ясне сонячне небо.

Прогноз погоди на 1 липня – детальний прогноз синоптиків (ілюстративне фото: pixabay.com)

В народі в перший день липня відзначався Ярилин день - день пекучого сонця. З цього приводу організовувались народні гуляння. Наші пращури у цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха - до ночі чекай дощу. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.

Нагадаємо, що синоптики розповіли в яких регіонах буде негода.

Раніше повідомлялося, що у Франції був побитий абсолютний температурний рекорд.