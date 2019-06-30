Жара возвращается: синоптик поделилась прогнозом на первые дни июля

Погода в Украине 1-2 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

1-2 июля украинцев ожидает теплая погода

Погода в Украине 1-2 июля ожидает быть жаркой и солнечной. Температурные столбики снова покажут +30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в социальной сети Facebook.

"Июль в Украине начнется с возвращения жары. Завтра - снова за +30 градусов. Сухо, солнечно. Но 2 июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и таки сойдет", - отметила Диденко.

Погода в Украине 1-2 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, синоптик сообщила, что в Киеве понедельник будет жарким, а 3-го июля температура воздуха вновь понизится.

"Завтра в столице - ясно, во вторник - местами дождь, гроза. Погуляйте сегодня побольше на настоящем воздухе, потому что завтра будет только кондиционированный", - подытожила эксперт.

Напомним, что синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине. По прогнозу Укргидрометцентра, 30 июня, в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также синоптики рассказали, где 30 июля пройдут дожди в Украине.