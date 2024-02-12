Анна Трінчер розплакалася в ефірі, говорячи про батька (відео)

Виконавиця зі сльозами на очах розповіла про батька

Так, за словами Анни, все життя її звинувачували у тому, що все, чого вона досягла - це були батьки, які все проплатили, потім - чоловік, який за все платить.

"У 18 років я купила дорогу квартиру в центрі Києва в дорогому, класному ЖК. Будучи блогером, я ні слова про це нікому не сказала. Я подумала, що не повірять, що це я заробила, а там не було ні копійки мами", - поділилася Трінчер.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я за весь цей час із 18 років жодного разу навіть не посміхнулася від цієї думки. Я наче пішла в магазин і купила банан, тому що я постійно думала про нові досягнення: "Купила і купила - ну і що? А далі що?", - додала вона.

У той момент співачці дуже хотілося, щоб її підтримав і за неї порадів батько, з яким у блогерки склалися досить непрості стосунки з дитинства.

"Насправді я б хотіла отримати похвалу від батька", - зі сльозами на очах зізналася знаменитість.

У свою чергу співрозмовниця Трінчер, психологиня Олена Адамова, зазначила, що саме "через брак компліментарності і значущості" в очах рідної людини артистки, вона продовжує себе знецінювати.

"Навіть якщо купа людей скаже тобі, що ти велика молодець у коментарях, це не прирівнюється до його компліменту", - зазначила психологиня.