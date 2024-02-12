Анна Тринчер расплакалась в эфире, говоря об отце (видео)

Исполнительница со слезами на глазах рассказала об отце

Так, по словам Анны, всю жизнь ее обвиняли в том, что все, чего она достигла - это были родители, которые все проплатили, потом - муж, который за все платит.

"В 18 лет я купила дорогую квартиру в центре Киева в дорогом, классном ЖК. Будучи блогером, я ни слова об этом никому не сказала. Я подумала, что не поверят, что это я заработала, а там не было ни копейки мамы", - поделилась Тринчер.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я за все это время с 18 лет ни разу даже не улыбнулась от этой мысли. Я как будто пошла в магазин и купила банан, потому что я постоянно думала о новых достижениях: "Купила и купила - ну и что? А дальше что?", - добавила она.

В тот момент певице очень хотелось, чтобы ее поддержал и за нее порадовался отец, с которым у блогера сложились довольно непростые отношения с детства.

"На самом деле я бы хотела получить похвалу от отца", - со слезами на глазах призналась знаменитость.

В свою очередь собеседница Тринчер, психолог Елена Адамова, отметила, что именно "из-за нехватки комплиментарности и значимости" в глазах родного человека артистки, она продолжает себя обесценивать.

"Даже если куча людей скажет тебе, что ты большая молодец в комментариях, это не приравнивается к его комплименту", - отметила психолог.