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Анна Тринчер расплакалась в эфире, говоря об отце (видео)

Анна Тринчер (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер впервые призналась, что в 18-летнем возрасте купила за собственные деньги квартиру в столице. Тогда она хотела, чтобы ею гордились не только подписчики, а также родной отец. Однако слова восхищения она от него так и не услышала.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический подкаст артистки "Не идеальна Я".

Исполнительница со слезами на глазах рассказала об отце

Так, по словам Анны, всю жизнь ее обвиняли в том, что все, чего она достигла - это были родители, которые все проплатили, потом - муж, который за все платит.

"В 18 лет я купила дорогую квартиру в центре Киева в дорогом, классном ЖК. Будучи блогером, я ни слова об этом никому не сказала. Я подумала, что не поверят, что это я заработала, а там не было ни копейки мамы", - поделилась Тринчер.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я за все это время с 18 лет ни разу даже не улыбнулась от этой мысли. Я как будто пошла в магазин и купила банан, потому что я постоянно думала о новых достижениях: "Купила и купила - ну и что? А дальше что?", - добавила она.

В тот момент певице очень хотелось, чтобы ее поддержал и за нее порадовался отец, с которым у блогера сложились довольно непростые отношения с детства.

"На самом деле я бы хотела получить похвалу от отца", - со слезами на глазах призналась знаменитость.

В свою очередь собеседница Тринчер, психолог Елена Адамова, отметила, что именно "из-за нехватки комплиментарности и значимости" в глазах родного человека артистки, она продолжает себя обесценивать.

"Даже если куча людей скажет тебе, что ты большая молодец в комментариях, это не приравнивается к его комплименту", - отметила психолог.

 

Недавно Тринчер честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным.

Также Инна Мирошниченко рассказала о самой большой фобии 3-летнего сына.

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