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Анна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлучення

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Юлія Любченко

Анна Трінчер не так давно розлучилась з Олександром Волошиним, а тепер навчилась жити сама і, здається, цей стан подобається дівчині.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.

Як Анна Трінчер живе після розлучення 

Кожній жінці важливо полюбити свою самотність та шукати або ж створювати в ній особливу атмосферу, від якої буде важко відмовитися, але яка стане не такою чудовою, з появою гідного партнера. 

Аня була довгий час у стосунках, а потім і у шлюбі. Її обранцем став блогер Олександр Волошин. Але життя цікава та непостійна річ, і сталося так, що пара розірвала стосунки та тепер кожен живе своїм життям. 

Трінчер концентрує свою увагу на кар’єрі, а також на своєму внутрішньому стані. Анна вчиться жити сама та приймати свою самотність.

Дівчина склала собі розклад та створює магічну атмосферу для себе. Вона медитує, їздить на ранкові сніданки сама і знаходить в цьому радість.

"Це відчуття дорослого життя: коли ти ідеш снідати зранку в кавʼярню, попиваєш айс-лате в самотності й кайфуєш", - пише Аня.

"Такий вау період: самотня, кайфую, незалежна, хочу ходжу дома голою, хочу співаю, що хочу - те роблю і купа квітів, хоча навіть на побачення не ходжу", - доповнює вона у наступній stories. 

Скриншоти

Такими словами Анна описує свій період та внутрішній стан, який наразі покращився. Але про побачення Трінчер трошки прибрехала, адже далі дівчина показала букет і зізналась, що все ж таки, вона іноді ходить на побачення. Але до чого це призведе - покаже час.

Скриншот

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Анна ТринчерСтосункиСпівачка