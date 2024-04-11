RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Анна Тринчер рассказала, как живет в одиночестве после развода

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Юлия Любченко

Анна Тринчер недавно развелась с Александром Волошиным, а теперь научилась жить сама и, кажется, это состояние нравится девушке.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Как Анна Тринчер живет после развода

Каждой женщине важно полюбить свое одиночество и искать или создавать в нем особую атмосферу, от которой будет трудно отказаться, но которая станет не такой замечательной, с появлением достойного партнера.

Аня была долгое время в отношениях, а затем и в браке. Ее избранником стал блогер Александр Волошин. Но жизнь интересна и непостоянна, и случилось так, что пара разорвала отношения и теперь каждый живет своей жизнью.

Тринчер концентрирует свое внимание на карьере, а также на своем внутреннем состоянии. Анна учится жить сама и принимать свое одиночество.

Девушка составила для себя расписание и создает магическую атмосферу для себя. Она медитирует, ездит на утренние завтраки сама и находит в этом радость.

"Это ощущение взрослой жизни: когда ты идешь завтракать утром в кафе, попиваешь айс-лате в одиночестве и кайфуешь", - пишет Аня.

"Такой вау период: одинокая, кайфую, независимая, хочу хожу дома голой, хочу пою, что хочу - то делаю и куча цветов, хотя даже на свидание не хожу", - дополняет она в следующей stories.

Скриншоты

Такими словами Анна описывает свой период и внутреннее состояние, которое улучшилось. Но о свидании Тринчер немного приврала, ведь дальше девушка показала букет и призналась, что все же, она иногда ходит на свидания. Но к чему это приведет - покажет время.

Скриншот

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна ТринчерОтношенияПевица