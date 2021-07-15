Анна Тринчер рассказала, почему опубликовала откровенные фото Jerry Heil
Анна Тринчер объяснила, почему решила отомстить Jerry Heil и опубликовала ее откровенные фото после того, как певица слила в сеть переписку с ней и личные фото.
На днях певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, опубликовала в Instagram- сториз личную переписку со звездой сериала "Школа". Аня прислала подруге свои откровенные снимки в белье. Она спрашивала у Яны, что она думает по поводу ее фото.
Фото: instagram.com/thejerryheil
После того как эти фото увидели подписчики Jerry Heil Тринчер обиделась, отписалась от нее и опубликовала личные откровенные снимки Jerry Heil. На фото певица топлес позировала в клинике.
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Тринчер записала видео, в котором призналась, что она очень эмоциональна и на эмоциях может сделать многое. Также она рассказала, что теперь поклонники Jerry Heil ее хейтят за то, что она в ответ выставила ее личные фото.
Фото: instagram.com/annatrincher_official
"Я не знала, как отреагировать, человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде, и я почувствовала несправедливость. Поэтому вчера у меня произошел такой эмоциональный немного срыв", - объяснила Анна.
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