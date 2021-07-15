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Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil

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Четвер 15 липня 2021 17:21
Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil Колаж РБК-Україна: Анна Трінчер пояснила публікацію відвертих фото Jerry Heil
Автор: Роман Мирончук

Анна Трінчер пояснила, чому вирішила помститися Jerry Heil і опублікувала її відверті фото після того, як співачка злила в мережу листування з нею і особисті фото.

Днями співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, опублікувала в Instagram- сторіз особисте листування із зіркою серіалу "Школа". Аня надіслала подрузі свої відверті знімки в білизні. Вона питала у Яни, що вона думає з приводу її фото.

Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil

Фото: instagram.com/thejerryheil

Після того як ці фото побачили фоловери Jerry Heil Трінчер образилася, відписалась від неї і оприлюднила особисті відверті знімки Jerry Heil. На фото співачка топлес позувала в клініці.

Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер записала відео, в якому зізналася, що вона дуже емоційна і на емоціях може зробити багато чого. Також вона розповіла, що тепер шанувальники Jerry Heil її хейтять за те, що вона у відповідь виставила її особисті фото.

Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я не знала, як відреагувати, людина не брала годину трубку, не відповідала абсолютно ніде, і я відчула несправедливість. Тому вчора у мене стався такий емоційний трохи зрив", - пояснила Анна.

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скандал Jerry Heil
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