Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil
Анна Трінчер пояснила, чому вирішила помститися Jerry Heil і опублікувала її відверті фото після того, як співачка злила в мережу листування з нею і особисті фото.
Днями співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, опублікувала в Instagram- сторіз особисте листування із зіркою серіалу "Школа". Аня надіслала подрузі свої відверті знімки в білизні. Вона питала у Яни, що вона думає з приводу її фото.
Фото: instagram.com/thejerryheil
Після того як ці фото побачили фоловери Jerry Heil Трінчер образилася, відписалась від неї і оприлюднила особисті відверті знімки Jerry Heil. На фото співачка топлес позувала в клініці.
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Трінчер записала відео, в якому зізналася, що вона дуже емоційна і на емоціях може зробити багато чого. Також вона розповіла, що тепер шанувальники Jerry Heil її хейтять за те, що вона у відповідь виставила її особисті фото.
Фото: instagram.com/annatrincher_official
"Я не знала, як відреагувати, людина не брала годину трубку, не відповідала абсолютно ніде, і я відчула несправедливість. Тому вчора у мене стався такий емоційний трохи зрив", - пояснила Анна.
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