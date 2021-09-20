Анна Тринчер рассказала о панической атаке в ТРЦ: "ни одному не пожелаю такое пережить"

"Меня начало трясти. Я пыталась себя успокоить. Однако, ничего не помогало. У меня начинается истерика, дрожат руки", - вспоминает Тринчер.

После этого она зашла в туалет и позвонила своему парню. Она опубликовала видео, чтобы помочь другим людям, у которых может произойти подобная ситуация.

"Я ни одному врагу не пожелаю пережить такие эмоции", - добавила Анна.

Скриншот с Instagram

Она также показала, что ей пишут люди, которые говорят, что у них тоже происходят панические атаки и они не знают, как с ними нужно справляться.

Скриншоты с Instagram