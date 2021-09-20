Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: "жодному не побажаю таке пережити"

"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Однак, нічого не допомагало. У мене починається істерика, тремтять руки", - згадує Трінчер.

Після цього вона зайшла в туалет і подзвонила своєму хлопцеві. Вона опублікувала відео, щоб допомогти іншим людям, у яких може статися подібна ситуація.

"Я жодному ворогові не побажаю пережити такі емоції", - додала Анна.

Скріншот з Instagram

Вона також показала, що їй пишуть люди, які кажуть, що у них теж відбуваються панічні атаки і вони не знають, як з ними потрібно справлятися.

Скріншоти з Instagram