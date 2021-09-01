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Анна Тринчер устроила скандал в киевском троллейбусе (видео)

Новина українською →
Киев, Среда 01 сентября 2021 16:14
Анна Тринчер устроила скандал в киевском троллейбусе (видео) Фото: Анна Тринчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Анна Тринчер устроила скандал в одном из киевских троллейбусов. Украинская певица и актриса громко пела в троллейбусе. Это не понравилось пассажирам и контролеру.

Видео своего пения Тринчер опубликовала в Instagram.

На видео видно, что парень девушки скандальный блогер Александр Волошин устроил ей квест, задачей которого было спеть в общественном транспорте. Пассажиры это не оценили и даже вызвали полицию.

"То, что происходило в маршрутке - это трэш. Мой самый страшный сон. Много людей, злой контроллер, полиция, штраф", - написала артистка под видео.

Пользователи сети отметили, что у нас очень злые люди.

  • Какие злые люди… Это ж круто послушать в маршрутке классные песни, еще и вживую;
  • Чего ж полицию то сразу, нарушения нету никакого, ох уж бабули эти;
  • Вот почему люди такие агрессивные? Не понимаю их ... Я бы на их месте просто так прыгала от счастья просто;
  • Видно же, что парень устроил сюрприз девушке, ну или приятность, зачем бабули все портят, ну жесть, я бы похлопала;
  • У нас такое де*ьмо иногда творится в общественном транспорте, и никто ни разу никого не вызывал, а тут песню спела и вызвали, что за фигня, где справедливость вообще??? Где они, когда реально нужны???
  • Еще раз доказывает то, что бедные люди - злые люди, поэтому и бедные.

Напомним, Анна Тринчер рассказала, почему опубликовала откровенные фото Jerry Heil.

Ранее Анна Тринчер рассказала о пластических операциях.

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