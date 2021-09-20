Анна Тринчер рассказала о панической атаке в ТРЦ: "ни одному не пожелаю такое пережить"
Анна Тринчер рассказала о панической атаке, которая произошла с ней в ТРЦ, когда она хотела поесть. У певицы и блогера случился приступ истерики.
Об этом она рассказала в Instagram-сториз.
"Меня начало трясти. Я пыталась себя успокоить. Однако, ничего не помогало. У меня начинается истерика, дрожат руки", - вспоминает Тринчер.
После этого она зашла в туалет и позвонила своему парню. Она опубликовала видео, чтобы помочь другим людям, у которых может произойти подобная ситуация.
"Я ни одному врагу не пожелаю пережить такие эмоции", - добавила Анна.
Скриншот с Instagram
Она также показала, что ей пишут люди, которые говорят, что у них тоже происходят панические атаки и они не знают, как с ними нужно справляться.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Анна Тринчер рассказала, что несмотря на то, что занимается спортом, она недовольна своей фигурой. Скоро она собирается воспользоваться услугами хирурга, что увеличить грудь.
Певица подчеркнула, что это ее давняя мечта и скорей всего, она ляжет под нож зимой, когда не будет концертов, съемок и других мероприятий.
Мы также писали о том, что Анна Тринчер устроила скандал в киевском троллейбусе. Она зашла в общественный транспорт и начала громко петь. В это время ее парень снимал все на видео. Пассажирам же такой перформанс не понравился, и они вызвали полицию.