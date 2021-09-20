ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: "жодному не побажаю таке пережити"

Новость на русском →
Понеділок 20 вересня 2021 20:12
Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: "жодному не побажаю таке пережити" Фото: Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Роман Мирончук

Анна Трінчер розповіла про панічну атаку, яка сталася з нею в ТРЦ, коли вона хотіла поїсти. У співачки і блогера стався напад істерики.

Про це вона розповіла в Instagram-сторіз.

"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Однак, нічого не допомагало. У мене починається істерика, тремтять руки", - згадує Трінчер.

Після цього вона зайшла в туалет і подзвонила своєму хлопцеві. Вона опублікувала відео, щоб допомогти іншим людям, у яких може статися подібна ситуація.

"Я жодному ворогові не побажаю пережити такі емоції", - додала Анна.

Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: &quot;жодному не побажаю таке пережити&quot;

Скріншот з Instagram

Вона також показала, що їй пишуть люди, які кажуть, що у них теж відбуваються панічні атаки і вони не знають, як з ними потрібно справлятися.

Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: &quot;жодному не побажаю таке пережити&quot;Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: &quot;жодному не побажаю таке пережити&quot;

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Анна Трінчер розповіла, що незважаючи на те, що займається спортом, вона незадоволена своєю фігурою. Скоро вона збирається скористатися послугами хірурга, що збільшити груди.

Співачка підкреслила, що це її давня мрія і скоріше за все, вона ляже під ніж взимку, коли не буде концертів, зйомок та інших заходів.

Ми також писали про те, що Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі. Вона зайшла в громадський транспорт і почала голосно співати. В цей час її хлопець знімав все на відео. Пасажирам же такий перформанс не сподобався, і вони викликали поліцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шоу-бізнес Анна Тринчер
LITE
Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день
Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день