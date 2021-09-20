Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ: "жодному не побажаю таке пережити"
Анна Трінчер розповіла про панічну атаку, яка сталася з нею в ТРЦ, коли вона хотіла поїсти. У співачки і блогера стався напад істерики.
Про це вона розповіла в Instagram-сторіз.
"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Однак, нічого не допомагало. У мене починається істерика, тремтять руки", - згадує Трінчер.
Після цього вона зайшла в туалет і подзвонила своєму хлопцеві. Вона опублікувала відео, щоб допомогти іншим людям, у яких може статися подібна ситуація.
"Я жодному ворогові не побажаю пережити такі емоції", - додала Анна.
Скріншот з Instagram
Вона також показала, що їй пишуть люди, які кажуть, що у них теж відбуваються панічні атаки і вони не знають, як з ними потрібно справлятися.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Анна Трінчер розповіла, що незважаючи на те, що займається спортом, вона незадоволена своєю фігурою. Скоро вона збирається скористатися послугами хірурга, що збільшити груди.
Співачка підкреслила, що це її давня мрія і скоріше за все, вона ляже під ніж взимку, коли не буде концертів, зйомок та інших заходів.
Ми також писали про те, що Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі. Вона зайшла в громадський транспорт і почала голосно співати. В цей час її хлопець знімав все на відео. Пасажирам же такий перформанс не сподобався, і вони викликали поліцію.