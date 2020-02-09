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Анна Седокова зізналася у четвертій вагітності

STYLERПерсони    09.02.2020 - 12:45
Анна Седокова зізналася у четвертій вагітності
Анна Седокова зізналася у вагітності (колаж: РБК-Україна)

Анна Седокова ствердно відповіла на питання про нову вагітність

Анна Сєдокова зізналася у четвертій вагітності. Співачка, яка виховує трьох дітей від трьох різних батьків, в Instagram натякнула на чергове поповнення в родині. Прихильники відразу ж запідозрили, що 37-річна екс-ВІА Гра в цікавому положенні, адже зараз вона зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

"Пишаюся своєю родиною, яка з кожним днем стає більше!", - написала співачка на своїй сторінці.

Шанувальники поцікавилися, чи не вагітна вона, що Анна Сєдокова відповіла лаконічним "так".

Анна Седокова зізналася у четвертій вагітності

Анна Сєдокова зізналася у вагітності (скрін: instagram.com/annasedokova)

Підписники тут же навперебій почали вітати виконавицю з цікавим положенням.

"Ого!!! Анна, вітаю! Маленьке Янголятко це здорово!" - написала юзер.

"Ну тоді я Вам від усієї душі серця і всесвіту, побажаю, щоб все у вас було дуже добре!!!" - побажала прихильниця.

Анна Седокова зізналася у четвертій вагітності

Скрін коментарів

Правда в наступній публікації співачка показала "нового члена сім'ї". Як виявилося, Анна і Яніс обзавелися цуценям.

Анна Седокова зізналася у четвертій вагітності

Скрін: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що влітку минулого року вибухнув страшний скандал, коли 27-річний Яніс Тімма пішов до Сєдокової, залишивши дружину і маленького сина.

Анна Сєдокова виховує трьох дітей. Вона народила дочку Аліну 2004 року від українського футболіста Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова.

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