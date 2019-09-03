Анна Новосад наделала ошибок в посте: может ли министр образования позволить себе такое?

Анна Новосад оказалась в эпицентре скандала после того, как одиозная Ирина Фарион нашла в посте нового министра образования несколько ошибок. Заслуживает ли глава МОН называться "безграмотной", или вся эта ситуация слишком раздута?

Об этом мы решили расспросить писателей, журналистов, преподавателей вузов и других экспертов. И их мнения относительно скандала с постом Новосад в социальной сети разнятся. Но, забегая наперед, скажем, что ничего катастрофического в ситуации, которая сложилась, нет.

Татьяна Череп-Пероганич, писательница и журналистка:

Я писательница, редактор, но, признаюсь, сама иногда нахожу и в своих произведениях, и в своих сообщениях ошибки. Особенно, те сообщения, что в соцсетях, они обычно пишутся нами на ходу. Это надо уже совсем ничем не заниматься, чтобы перед тем, как вынести какую-то информацию на всеобщее обозрение в Фейсбуке, сидеть и сверять все запятые и точки. Знаете, какая в наше время самая большая проблема в украинском обществе - это не безграмотность, совсем нет, это нелюбовь, зависть, а порой и подлость в отношении к другим и неуважение к власти (кто бы ее не представлял). Можно же было, если это добрые намерения, написать замечания Новосад в приват, она бы прислушалась или нет. Но, по крайней мере, это было бы честно. А высмеять кого-то на публику - для этого много ума не надо.

Владислава Максимова, Украинская школа управления:

Считаю, что нужно изменить акцент. Критически - настаивать на ошибках. Культура общения в соцсетях не предполагает жесткого соблюдения правил грамматики, поэтому надо быть реалистами и не выносить приговор преждевременно. Важнее, если у вновь назначенных чиновников есть желание расти над собой.

Министр образования Анна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

Сергей Пойда, преподаватель Винницкой академии непрерывного образования:

По моему мнению, каждый специалист должен быть грамотным. Однако, если человек пишет с мобильного телефона, в игру вступает Т9. И здесь могут быть варианты.

Сергей Климович, журналист и блогер:

Там ошибок особых нет. Фактически тема раздута по тем или иным мотивам. Моя точка зора как специалиста по SMM и PR в том, что ЛОМы могут себе позволить ошибки, потому что совсем без них - это грамматический нацизм и не личностный текст, а агитка от пресс-службы. Поэтому ошибки даже должны быть.

Виталий Голубев, секретарь Национального союза журналистов Украины:

Я думаю, гораздо большим негативом является то, что обществу пытаются навязать обсуждения подобных вопросов. Потому что это - подмена содержания формой. Хотя лично я только поддерживаю грамотность.

Министр образования Анна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

Но, конечно, есть и те, кто считает: государственный чиновник, а тем более министр образования не имеет права допускать ошибок даже в соцсетях.

Елена Промская, учитель украинского языка и литературы Полтавской гимназии №17:

По моему мнению, важно, чтобы публичные лица следили за собственными сообщениями в социальных сетях. Особенно это касается министра образования и науки. Мы учим детей быть грамотными в устной и писемной речи, приводим примеры известных людей. Современные учителя для этого используют тот же Фейсбук, дают детям ссылки на статьи. Чтобы учить детей, нужно подавать собственный пример. Никто не запрещает ошибаться, и все же лучше следить за речью.

Елена Концевич, журналист, ведущая радио "Вслух ФМ":

Это из разряда "очень ли страшно, что хирург не умеет пользоваться скальпелем". Банальное неумение пользоваться письменной речью, которая является краеугольным камнем твоего ведомства, - это не только очередной минус для в принципе сомнительного нового парламента, но и двойной стыд: испанский - для образованных украинцев, жгучий - для госпожи Новосад. Сегодня нанять редактора, если не умеешь писать грамотно сам, - элементарно.

Сергей Рачинский, медиааналитик Институт демократии им. Пилипа Орлика:

Ошибки в социальных сетях - это не преступление. Но в случае с министром образования и науки, ее текст демонстрирует, что украинский язык не является языком ее профессиональной деятельности. Сам способ высказываться дает основания считать, что у нее довольно ограниченный опыт формулирования мыслей и тезисов именно на украинском языке. Отдельно необходимо отметить, что в написании слов "президент" и "премьер" с большой буквы - это типичная профессиональная деформация госслужащего. В сфере образования и науки это недопустимо.

Новый министр образования Анна Новосад (фото: facebook.com/anja.novosad)

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор":

Это явление надо оценивать с точки зрения того, чем является министерская должность. Если политической, орфография здесь ни к чему. Если менеджерской, есть вопросы по орфографии и пунктуации конкретно к посту министра образования и науки, но не критично, что она наделала ошибок. Главное, чтобы реформировала ловко... Мы пережили министров юстиции с незаконченным образованием (Роман Зварич), министров здравоохранения с непонятно каким образованием, руководителей аппарата с поддельными дипломами, иностранных специалистов с неверифицированными у нас дипломами, - и имеем определенные последствия. Поэтому социум неизбежно будет отзываться на ошибки в орфографии и пунктуации, а также на другие подобные случаи острее, чем этого бы хотелось определенным кругам. Не потому, что людям не нравятся реформаторы и реформы, а потому, что до сих пор нас реформировали или криворукие, или сутяжные, но в любом случае не специалисты своего дела. Если бы, к примеру, министерством образования руководила авторитетный в образовательных кругах человек, который имеет менеджерский опыт, структурные наработки, да еще и не делает ошибок, думаю, реформа образования проходила бы быстрее, адекватнее и дешевле.

К слову, сама Новосад отреагировала на обвинения в безграмотности сдержанно и лаконично.

"Не боюсь признавать собственные ошибки, включая грамматические, и учусь на них. Теперь иначе буду относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо", - написала Анна.

Скриншот поста (facebook.com/anja.novosad)

Ранее Анна Новосад рассказала об инновациях в сфере образования, которые будут внедряться в ближайшее время.