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Анна Кошмал вдруге стала мамою: перші фото новонародженої доньки

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Анна Кошмал народила доньку та показала кадри з пологового будинку.

Про поповнення в родині відомої акторки розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Зірка українського кінематографа стала мамою вдруге 11 березня, проте наважилися поділитися радісною новиною лише за кілька днів після виписки з лікарні. 

Кошмал опублікувала в соцмережі фото, на яких тримає новонароджену донечку. Дівчинка народилася вагою в чотири кілограми. Її назвали Софією.

"Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!" - прокоментувала поповнення в сім'ї акторка.

Анна Кошмал з донькою (фото: instagram.com/smorkovkina)

На інших кадрах можна помітити, які її зустрічають рідні та близькі друзі.

Кошмал зустрічають в пологовому будинку (фото: instagram.com/smorkovkina)

Анна також подякувала за турботу лікарям, які допомогли її донечці з'явитися на світ без перешкод.

"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов", - написала вона.

Вдома матусю чекала святкова атмосфера. До приїзду акторки з донькою рідні прикрасили дім кульками в рожевих відтінках та приготували іменний торт на честь дитини.

Анну Кошмал привітали з народженням доньки (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як відреагували в мережі

Зірку одразу почали вітати колеги по цеху та підписники. Зокрема висловили теплі слова у коментарях Анастасія Цимбалару, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Дар'я Петрожицька, Федір Гуринець, який також зустрічав акторку в пологовому, та інші.

  • "Аню! Сердечні вітання з народженням маленької красуні! Це щастя"
  • "Аню! Будьте здорові та щасливі".
  • "Аааа! Доця! Найтепліші вітання!"
  • "Неймовірне щастя! Хай Софійка буде здоровенькою та коханою! Щасливої та світлої долі крихітці".
  • "Вітаю! Нехай росте здоровою".

Особисте життя Анни Кошмал

Акторка, яка прославилася за ролями у "Слузі народу", "Будиночку на щастя" та "Скаженому весіллі", воліє не говорити про особисте життя. Вона досі приховує чоловіка, з яким понад шість років живе у шлюбі. Пара також виховує шестирічного сина Михайла.

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