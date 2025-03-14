Анна Кошмал во второй раз стала мамой: первые фото новорожденной дочери

Украинская актриса Анна Кошмал родила дочь и показала кадры из роддома.
О пополнении в семье известной актрисы рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Звезда украинского кинематографа стала мамой во второй раз 11 марта, однако решились поделиться радостной новостью лишь через несколько дней после выписки из больницы.
Кошмал опубликовала в соцсети фото, на которых держит новорожденную дочь. Девочка родилась весом в четыре килограмма. Ее назвали Софией.
"Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы!" - прокомментировала пополнение в семье актриса.
На других кадрах можно заметить, как ее встречают родные и близкие друзья.
Анна также поблагодарила за заботу врачей, которые помогли ее доченьке появиться на свет без помех.
"Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь", - написала она.
Дома мамочку ждала праздничная атмосфера. К приезду актрисы с дочкой родные украсили дом шариками в розовых оттенках и приготовили именной торт в честь ребенка.
Звезду сразу начали поздравлять коллеги по цеху и подписчики. В частности выразили теплые слова в комментариях Анастасия Цимбалару, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Дарья Петрожицкая, Федор Гуринец, который также встречал актрису в роддоме, и другие.
Актриса, которая прославилась по ролям в "Слузі народу", "Будиночку на щастя" и "Скаженому весіллі", предпочитает не говорить о личной жизни. Она до сих пор скрывает мужа, с которым более шести лет живет в браке. Пара также воспитывает шестилетнего сына Михаила.
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