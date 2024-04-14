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Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)

Воскресенье 14 апреля 2024 19:18
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Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлия Любченко

Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала настоящей звездой мелодрам и комедийных сериалов, нередко демонстрирует интересные луга.

Об одном из них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Анны.

В каком образе Кошмал появилась на этот раз

Поскольку Анна является одной из самых популярных молодых актрис Украины, она довольно часто становится лицом для разных брендов. И это может проявляться по-разному. Например, ей предлагают стать амбасадором или просто рекламировать бренды в своем Instagram, а также Комал принимает участие в съемках.

Но бывает и такое, что Аня просто устраивает фотосессию и отмечает бренды. В этот раз актриса показала интересный и обольстительный образ, состоящий из короткого оверсайзного черного пиджака, который имеет интересные украшенные кружевом рукава. А также интересное украшение из жемчуга.

Также Кошмал надела невероятные брюки из белого кружева и подкладки. Они выглядят так, будто это вещь из прошлого века, которая становится трендовой сейчас.

Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)

Анна Кошмал в обольстительном образе (фото: instagram.com/smorkovkina)

Конечно, такие брюки не наденешь в повседневной жизни, но для фотосъемки это очень оригинальная вещь.

Свой лук Анна дополнила белыми туфлями с застежкой и на невысоких каблуках. Кошмал также накрасила губы красной помадой, собрала волосы и сделала легкий макияж.

Целостный образ Анны выглядит очень интересно и оригинально. А еще демонстрирует смелость девушки.

Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)

Анна Кошмал в роскошном образе (фото: instagram.com/smorkovkina)

Ранее мы рассказывали, что Анна Кошмал показала, как стильно "обыграть" трендовые вещи этой весной.

Также читайте, как изменилась главная звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал.

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