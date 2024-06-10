Аніта Луценко розповіла, чи потрібно доїдати їжу та чому не хочеться цього робити

Усі ще з дитинства чули фразу, що потрібно обов'язково доїдати усю їжу. Залишити їжу - це нормально. Варто знати про причини, чому не хочеться доїдати їжу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Аніти Луценко.
Коли людина не хоче їсти, особливо якщо вже хвилин 20 сидить над тарілкою, але продовжує їсти "бо так треба". Тоді людина перестає чути свій організм і переїдає на автоматі.
Зірковий тренер зазначила, що залишити їжу - це нормально. Тому викинути в смітник - це теж нормально, коли вже зайве.
До основних причин, чому не хочеться доїдати відносять:
Батьки повинні зрозуміти, що обсяг шлунку дорослої людини і дитини істотно відрізняється.
Дітям необхідно давати менші порції, ніж іншим членам сім'ї, або не змушувати їх їсти, коли вони вже не хочуть. З самого народження малюки добре визначають почуття голоду і те, коли вони насичуються.
Крім іншого, коли людину змушують робити щось через силу, у неї з'являються негативні асоціації. Тому існує великий ризик, що в майбутньому такі діти не захочуть вживати корисну їжу, оскільки при вигляді свіжих овочів і фруктів, в них в голові будуть виникати неприємні спогади.
Раніше Аніта Луценко розповіла, як активувати гормон мотивації для тренувань.
Також ми писали, скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року.