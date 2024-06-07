Будете щасливі: Аніта Луценко розповіла, як активувати гормон мотивації для тренувань

Під час тренування багатьом не вистачає мотивації. За це відповідає гормон мотивації - дофамін. Варто знати, як його "активувати".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Аніти Луценко.

Як мотивувати себе

Питання мотивації - одне з найголовніших під час тренувань.

Експерт каже, що потрібно почати щось робити і не забути себе за це сильно похвалити. Це на рівні хімії організму вас змотивує.

Як це працює:

збираєтесь покачати прес - починається вироблення дофаміну як очікування "чогось класного, де я молодець"

покачали - ще виробився, на реалізацію

на позитиві і очікуванні нових звершень - знову вироблення дофаміну, що мотивує знов і знов та дає відчуття щастя після виконання

Аніта Луценко додала, що важливо хотіти чогось реалістичного, що ви реально зробите і тим підкріпите мотивацію, а не навпаки. Наприклад, не бігати 7 днів на тиждень, а пробігти 1 раз на тиждень 500 метрів і похвалити себе наче за медаль на Олімпійських іграх.

Легко дофамін отримувати за похвалу себе в комп'ютерних іграх, а в житті все не так просто.

"Бути класним онлайн легше ніж в реальності, тому що там отримуємо більше схвалення і тягне туди ще більше, бо відчуваєш щастя", - додала тренер.

Ставте конкретні, але реалістичні цілі

Люди зазнають невдачі у спробах схуднути або покращити свої спортивні результати, зокрема, через те, що ставлять перед собою занадто нереалістичні цілі.

Є різниця між тим, щоб сказати, що я схудну на 2 кілограми за місяць, і тим, що я схудну на 20 кілограмів за місяць. Також є різниця між тим, щоб займатися тричі на тиждень по 30 хвилин, і тим, щоб займатися 6 разів на тиждень по 120 хвилин.

Якщо ваші нереалістичні цілі не досягаються, то ви починаєте демотивуватися, і невдача негативно впливає на вашу мотивацію. Ставте конкретні цілі, які є фізично та морально досяжними. Намагайтеся планувати в короткостроковій перспективі, особливо якщо ви тільки починаєте займатися вдома. Починайте повільно, тренуйтеся вдома, а потім поступово збільшуйте свої вимоги.