Анита Луценко рассказала, нужно ли доедать еду и почему не хочется этого делать

Все еще с детства слышали фразу, что нужно обязательно доедать всю пищу. Оставить еду - это нормально. Следует знать о причинах, почему не хочется доедать еду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Аниты Луценко.
Когда человек не хочет есть, особенно если уже минут 20 сидит над тарелкой, но продолжает есть "потому что так надо". Тогда человек перестает слышать свой организм и переедает на автомате.
Звездный тренер отметила, что оставить еду - это нормально. Поэтому выбросить в мусорник - это тоже нормально, когда уже лишнее.
К основным причинам, почему не хочется доедать относят:
Родители должны понять, что объем желудка взрослого человека и ребенка существенно разнится.
Детям необходимо давать меньшие порции, чем другим членам семьи или не заставлять их есть, когда они уже не хотят. С самого рождения малыши хорошо определяют чувство голода и то, когда они насыщаются.
Кроме того, когда человека заставляют делать что-то через силу, у него появляются негативные ассоциации. Поэтому существует большой риск, что в будущем такие дети не захотят употреблять полезную пищу, поскольку при виде свежих овощей и фруктов у них в голове будут возникать неприятные воспоминания.
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