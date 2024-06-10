Аніта Луценко розповіла, чи потрібно доїдати їжу та чому не хочеться цього робити

Усі ще з дитинства чули фразу, що потрібно обов'язково доїдати усю їжу. Залишити їжу - це нормально. Варто знати про причини, чому не хочеться доїдати їжу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Аніти Луценко.

Чому не хочеться доїдати їжу

Коли людина не хоче їсти, особливо якщо вже хвилин 20 сидить над тарілкою, але продовжує їсти "бо так треба". Тоді людина перестає чути свій організм і переїдає на автоматі.

Зірковий тренер зазначила, що залишити їжу - це нормально. Тому викинути в смітник - це теж нормально, коли вже зайве.

До основних причин, чому не хочеться доїдати відносять:

бо було щось з'їдено солодке перед їжею. Тому варто не їсти і не пити солодкої води перед їжею. Все тому, що це 100% збиває апетит

їжі може бути забагато. Варто зменшити порцію

бо організм вже наситився і йому достатньо. Не треба збивати природні відчуття - примусом себе чи інших

сильно перероблена їжа, фаст-фуд, готова їжа - мають ефект, коли неможливо зупинитися і нічого не залишиться на тарілці, але це хибне щастя. Проста їжа - не викликає такого ефекту

Чому не потрібно змушувати дитину все з'їдати

Батьки повинні зрозуміти, що обсяг шлунку дорослої людини і дитини істотно відрізняється.

Дітям необхідно давати менші порції, ніж іншим членам сім'ї, або не змушувати їх їсти, коли вони вже не хочуть. З самого народження малюки добре визначають почуття голоду і те, коли вони насичуються.

Крім іншого, коли людину змушують робити щось через силу, у неї з'являються негативні асоціації. Тому існує великий ризик, що в майбутньому такі діти не захочуть вживати корисну їжу, оскільки при вигляді свіжих овочів і фруктів, в них в голові будуть виникати неприємні спогади.