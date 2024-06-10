Анита Луценко рассказала, нужно ли доедать еду и почему не хочется этого делать

Все еще с детства слышали фразу, что нужно обязательно доедать всю пищу. Оставить еду - это нормально. Следует знать о причинах, почему не хочется доедать еду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Аниты Луценко.

Почему не хочется доедать еду

Когда человек не хочет есть, особенно если уже минут 20 сидит над тарелкой, но продолжает есть "потому что так надо". Тогда человек перестает слышать свой организм и переедает на автомате.

Звездный тренер отметила, что оставить еду - это нормально. Поэтому выбросить в мусорник - это тоже нормально, когда уже лишнее.

К основным причинам, почему не хочется доедать относят:

потому что было что-то съедено сладкое перед едой. Поэтому следует не есть и не пить сладкую воду перед едой. Все потому, что это 100% сбивает аппетит

пищи может быть многовато. Следует уменьшить порцию

потому что организм уже насытился и ему достаточно. Не надо сбивать естественные ощущения - принуждением себя или других

сильно переработанная еда, фаст-фуд, готовая еда - имеют эффект, когда невозможно остановиться и ничего не останется на тарелке, но это ложное счастье. Простая пища - не вызывает такого эффекта

Почему не нужно заставлять ребенка все съедать

Родители должны понять, что объем желудка взрослого человека и ребенка существенно разнится.

Детям необходимо давать меньшие порции, чем другим членам семьи или не заставлять их есть, когда они уже не хотят. С самого рождения малыши хорошо определяют чувство голода и то, когда они насыщаются.

Кроме того, когда человека заставляют делать что-то через силу, у него появляются негативные ассоциации. Поэтому существует большой риск, что в будущем такие дети не захотят употреблять полезную пищу, поскольку при виде свежих овощей и фруктов у них в голове будут возникать неприятные воспоминания.