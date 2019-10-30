Ани Лорак засветила пышные формы в одном белье: видео и фото

Ани Лорак покорила фанов роковым образом
Ани Лорак пришла на мероприятие в довольно откровенном образе. Певица не стесняясь показала пышные формы в кружевном бюстье, которое слегка прикрыла трендовым шелковым бельевым костюмом.
В Instagram Каролины появились соответствующие фото и видео. Певица не зря выбрала такой дресс-код, ведь вечеринка была посвящена известному бренду нижнего белья.
Наряд певица дополнила блестящими ботильонами и массивным колье. Поклонники пришли в восторг от довольно рокового образа Ани Лорак.
Ани Лорак показала грудь в белье (фото: instagram.com/anilorak)
Фаны в комментариях наперебой расхваливают любимую певицу, котороя покорила их неожиданным образом.
К слову, прелести Каролины можно заценить на видео, на котором певица угощается свежей клубникой.
Ани Лорак показала грудь в белье (видео: instagram.com/anilorak)
Стоит отметить, что давний друг певицы Сергей Лазарев, с которым ей неоднократно приписывали роман, наконец-то расставил все точки над "і" в отношениях с Каролиной.