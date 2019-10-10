Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным

Ани Лорак не спешит делится подробностями о своей личной жизни
Ани Лорак, похоже, влюблена и счастлива с новым бойфрендом Егором Глебом. 41-летняя певица нечасто делится совместными снимками с 26-летним возлюбленным, который, как и она, уроженец Украины.
После развода с Муратом Налчаджиоглу зимой этого года певице то и дело приписывали отношения, то с Сергеем Лазаревым, то с Эмином Агаларовым. Но в июне Каролина развеяла все слухи, показав миру Егора Глеба, саунд-продюссера BlackStar.
В этот раз певица опубликовала снимок со спины, на котором она идет с возлюбленным по коридору. Лиц не видно, но несложно догадаться, что рядом с ней именно Егор Глеб.
Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники в комментариях желают паре счастья и очень рады за Каролину и ее молодого человека.
Напомним, что Егор Глеб уже был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), старшей него на несколько лет, и у них есть совместный сын. Кроме того, TAYANNA откровенно рассказывала, что молодой человек изменял ей и даже подымал руку.
Стоит отмеить, что певицу, которая воспитывает 8-летнюю Софию от первого брака, уже заподозрили во второй беременности от нового возлюбленного.