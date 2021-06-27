ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сбежала с огромным количеством охраны: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (видео)

Новина українською →
Москва, Воскресенье 27 июня 2021 14:35
Сбежала с огромным количеством охраны: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (видео) Фото: концерт Ани Лорак в Москве сорвали (фото instagram.com/anilorak)
Автор: Тетяна Самарук

В Москве был сорван концерт Ани Лорак. Перед началом концерта митингующие требовали, чтобы артистка начала платить налоги за свои выступления в России.

Об этом пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.

Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.

Сбежала с огромным количеством охраны: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (видео)Сбежала с огромным количеством охраны: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (видео)Фото: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (t.me/SVETSKlE_HRONIKI)

Однако, несмотря на запреты на массовые мероприятия в Москве, должен был состояться концерт певицы.

На видео видно, что концерт певицы активисты сорвали. А сама Ани Лорак сбежала из клуба с большим количеством охраны.

В комментариях пользователи пишут что не нужно считать чужие деньги, и до конца не понимают почему сорвали концерт певицы.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль со словами " Позор!" устроила скандал на сцене в Одессе.

Также в Киеве концерт скандального артиста Басты в столичном клубе Stereo Plaza сопровождался пикетом возле заведения, на который собрались активисты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак активисты концерт
LITE
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела