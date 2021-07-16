Ані Лорак зібралася в Україну з сольними концертами: квитки розлетілися миттєво
Ані Лорак, чий концерт у Москві зірвали нещодавно мітингувальники, зібралася виступити в Україні. Скандальна співачка, яка давно й активно будує свою кар'єру в Росії, має намір відіграти в Одесі два сольники поспіль.
Анонси шоу Лорак розміщені на сайті Concert.ua.
У 42-річної виконавиці заплановані виступи на 16 і 17 серпня.
Варто зауважити, що ці великі концерти в Україні для Лорак стануть першими за 7 років.
Шоу відбудеться в елітному нічному клубі Одеси, а вартість квитків варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень.
В оголошенні відвідувачів заманюють на концерт повідомленнями про те, що народна артистка України готує для глядачів ексклюзивну програму "Найкращі хіти" з яскравим шоу.
Обидва сольники відбудуться в клубі "Itaka Beach Resort & Night Club".
Ані Лорак дасть сольні концерти в Одесі (фото: скрін concert.ua)
Як видно на сайті, на заходи 16 і 17 серпня вже розкупили майже всі квитки - до моменту виходу публікації на обидва виступи в Одесі залишилися тільки по 15-20 доступних місць в клубі.
До речі, кілька днів тому Лорак давала концерт в російському Санкт-Петербурзі на фестивалі "Білі ночі". Тоді співачка у своєму Instagram також анонсувала новий альбом, який має намір презентувати вже восени.
Додамо також, що близько тижня тому Кароліна Куєк (справжнє ім'я Лорак) раптово засвітилася в Києві - тоді артистка заінтригувала своїх шанувальників заявою про підготовку до турборежиму, і запропонувала підписникам в мережі вгадати, що саме вона готує.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі та Києві виступив скандальний російський репер Баста, хоча концерти в обох випадках намагалися зірвати активісти.
Також днями відбулося виступ Валерія Меладзе в Києві в рамках фестивалю Atlas Weekend, що теж викликало гарячі суперечки та обговорення - російському співаку дорікали, що він намагається всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії та Україні й нічого не кажучи про війну на Донбасі та окупацію Криму.