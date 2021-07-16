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Ані Лорак зібралася в Україну з сольними концертами: квитки розлетілися миттєво

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Одеса, П'ятниця 16 липня 2021 20:54
Ані Лорак зібралася в Україну з сольними концертами: квитки розлетілися миттєво Фото: Ані Лорак дасть концерти в Україні (facebook.com/AniLorak)
Автор: Володимир Костирін

Ані Лорак, чий концерт у Москві зірвали нещодавно мітингувальники, зібралася виступити в Україні. Скандальна співачка, яка давно й активно будує свою кар'єру в Росії, має намір відіграти в Одесі два сольники поспіль.

Анонси шоу Лорак розміщені на сайті Concert.ua.

У 42-річної виконавиці заплановані виступи на 16 і 17 серпня.

Варто зауважити, що ці великі концерти в Україні для Лорак стануть першими за 7 років.

Шоу відбудеться в елітному нічному клубі Одеси, а вартість квитків варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень.

В оголошенні відвідувачів заманюють на концерт повідомленнями про те, що народна артистка України готує для глядачів ексклюзивну програму "Найкращі хіти" з яскравим шоу.

Обидва сольники відбудуться в клубі "Itaka Beach Resort & Night Club".

Ані Лорак зібралася в Україну з сольними концертами: квитки розлетілися миттєво

Ані Лорак дасть сольні концерти в Одесі (фото: скрін concert.ua)

Як видно на сайті, на заходи 16 і 17 серпня вже розкупили майже всі квитки - до моменту виходу публікації на обидва виступи в Одесі залишилися тільки по 15-20 доступних місць в клубі.

До речі, кілька днів тому Лорак давала концерт в російському Санкт-Петербурзі на фестивалі "Білі ночі". Тоді співачка у своєму Instagram також анонсувала новий альбом, який має намір презентувати вже восени.

Додамо також, що близько тижня тому Кароліна Куєк (справжнє ім'я Лорак) раптово засвітилася в Києві - тоді артистка заінтригувала своїх шанувальників заявою про підготовку до турборежиму, і запропонувала підписникам в мережі вгадати, що саме вона готує.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі та Києві виступив скандальний російський репер Баста, хоча концерти в обох випадках намагалися зірвати активісти.

Також днями відбулося виступ Валерія Меладзе в Києві в рамках фестивалю Atlas Weekend, що теж викликало гарячі суперечки та обговорення - російському співаку дорікали, що він намагається всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії та Україні й нічого не кажучи про війну на Донбасі та окупацію Криму.

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