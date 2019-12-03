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Ани Лорак случайно засветила тату на интимном месте

STYLERПерсоны    03.12.2019 - 19:54
Ани Лорак случайно засветила тату на интимном месте
Ани Лорак показала тату (фото:instagram.com/anilorak)

Ани Лорак продемонстрировала татуировку на интимном месте

Ани Лорак "засветила" татуировку, которую раньше никто не видел. Опальная украинская певица пришла на вечер российского композитора Игоря Крутого и вышла на сцену в эффектном сверкающем облегающем платье с необычными вырезами по бокам. Благодаря оригинальному крою этого наряда все поклонники смогли увидеть татуировку, которую раньше артистка тщательно скрывала.

Татуировка в виде бабочки расположена на ребрах под грудью.

Ани Лорак случайно засветила тату на интимном местеАни Лорак показала тату (фото: instagram.com/anilorak)

В сети пишут, что бабочка появилась на теле исполнительницы с началом романа Ани Лорак с молодым продюсером Black Star Егором Глебом. Говорили о том, что эта тату – символ ее новой любви. Однако сама певица комментировать этот факт отказалась.

Напомним, что впервые о татуировке Ани Лорак заговорили в начале лета 2019 года, когда певица продемонстрировала ее на съемках клипа "Я тебя ждала". Многие фанаты предположили, что картинка временная, но они ошибались.

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