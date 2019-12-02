Такая взрослая! Ани Лорак умилила сеть праздничным фото с дочкой

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

Певица сходила на день рождения дочки своего кума Филиппа Киркорова

Ани Лорак, невзирая на плотный концертный график, находит время для общения с доченькой Софией. Певица забрала девочкой с собой в Москву, где она учиться в престижной школе. Недавно мама и дочка сходили в цирк, а на днях наведались на детский праздник, тем более повод был весомый – дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отмечала день рождения. Снимками с праздника артистка поделилась в Instagram.

На фото позврослевшая Софийка позирует в небесно-голубом платье с пышной юбкой, а ее звездная мама – в удлиненном черном пиджаке и с внушительным декольте. Похоже, дети артистов очень дружны – на одном из кадров Соня крепко обнимает именинницу, а Филипп – Каролину.

"Спасибо за теплый, незабываемый вечер, дорогой крестный Филипп Киркоров! С Днем рождения, принцесса Алла-Виктория! Пусть доброе волшебство наполняет жизнь красками!" - оставила пожелание Ани на своей страничке.

Фото: Ани Лорак с дочкой и Филипп Киркоров с детьми (instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы с интересом рассматривали фотоототчет с детского праздника и не удержались от комплиментов замечательным деткам. Они заметили, что Софийка повзрослела и заметно выросла.

Фото: Ани Лорак с дочкой и Филипп Киркоров с Аллой-Викторией (instagram.com/anilorak)

Сонечка красавица

Сонечка такая взрослая.Чудесные!

Сонечка повзрослела! Очаровательные дети!

Какие красивые детки

Дети чудо

Солнечные и счастливые такие

Какие красивые дети! А мама Каролина - прекрасна!

Какие Вы красивые. Нереальные. Лучшие. А какая Сонечка!

Софія - принцесса в голубом цвете!

Скриншот комментариев

Ранее появилось видео с выступления Ани Лорак в Киеве. Певица поддалась эмоциям и расплакалась прямо на сцене.