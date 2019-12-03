ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ані Лорак випадково засвітила тату на інтимному місці

STYLERПерсони    03.12.2019 - 19:54
Ані Лорак випадково засвітила тату на інтимному місці
Ані Лорак показала тату (фото:instagram.com/anilorak)

Ані Лорак продемонструвала татуювання на інтимному місці

Ані Лорак "засвітила" татуювання, яке раніше ніхто не бачив. Опальна українська співачка прийшла на вечір російського композитора Ігоря Крутого і вийшла на сцену в ефектній блискучій відвертій сукні з незвичайними вирізами з боків. Завдяки оригінальному крою цього наряду всі шанувальники змогли побачити татуювання, яке раніше артистка ретельно приховувала.

Татуювання у вигляді метелика розташоване на ребрах під грудьми.

Ані Лорак випадково засвітила тату на інтимному місціАні Лорак показала тату (фото: instagram.com/anilorak)

В мережі пишуть, що метелик з'явився на тілі виконавиці з початком роману Ані Лорак з молодим продюсером Black Star Єгором Глібом. Говорили про те, що це тату – символ нової любові. Однак сама співачка відмовилася коментувати цей факт.

Нагадаємо, що вперше про татуювання Ані Лорак заговорили на початку літа 2019 року, коли співачка продемонструвала її на зйомках кліпу "Я тебе чекала". Багато фанатів припустили, що картинка тимчасова, але вони помилялися.

Така доросла! Ані Лорак замилувала мережу святковим фото з донькою Ані Лорак довели до сліз у Києві: розплакалася прямо на сцені
Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся