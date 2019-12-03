Ані Лорак випадково засвітила тату на інтимному місці

Ані Лорак показала тату (фото:instagram.com/anilorak)

Ані Лорак продемонструвала татуювання на інтимному місці

Ані Лорак "засвітила" татуювання, яке раніше ніхто не бачив. Опальна українська співачка прийшла на вечір російського композитора Ігоря Крутого і вийшла на сцену в ефектній блискучій відвертій сукні з незвичайними вирізами з боків. Завдяки оригінальному крою цього наряду всі шанувальники змогли побачити татуювання, яке раніше артистка ретельно приховувала.

Татуювання у вигляді метелика розташоване на ребрах під грудьми.

Ані Лорак показала тату (фото: instagram.com/anilorak)

В мережі пишуть, що метелик з'явився на тілі виконавиці з початком роману Ані Лорак з молодим продюсером Black Star Єгором Глібом. Говорили про те, що це тату – символ нової любові. Однак сама співачка відмовилася коментувати цей факт.

Нагадаємо, що вперше про татуювання Ані Лорак заговорили на початку літа 2019 року, коли співачка продемонструвала її на зйомках кліпу "Я тебе чекала". Багато фанатів припустили, що картинка тимчасова, але вони помилялися.