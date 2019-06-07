Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак появилась в откровенном платье вместе с дочкой Софией
Ани Лорак появилась в очень откровенном платье, обнажившем все ее прелести, на премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019, которая проходит в Москве в пятницу, 7 июня. Фото с церемонии певица опубликовала в Instagram.
Роковое черное платье звезды со спущенными бретелями не оставило простора для фантазий поклонников. А массивный чокер-ошейник придал образу певицы некой брутальности.
Фолловеры Ани Лорак разделились на два лагеря. Кому-то образ показался дерзким, смелым и секусуальным. Впрочем, кое-кто опасается, что певица может потерять платье в самый неподходящий для этого момент.
Также не замеченными не остались и губы певицы, которые снова резко увеличились.
Ну и объятия с маленькой Софией в столь спорном наряде вызвали разносторонние мнения у поклонников певицы.
Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)
Под снимком певицы едва ли не ежесекундно появляются новые абсолютно полярные комментарии.
Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)
Напомним, седьмая церемония вручения наград проходит в московском дворце спорта "Мегаспорт". Сканадальная украинская исполнительница представлена в трех номинациях: Лучшее видео (клип на песню "Сон"), Лучшее концертное шоу (DIVA) и Лучшая исполнительница.
Отметим, что в номинации "Лучшее видео" Ани Лорак уже проиграла Диме Билану.
К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
Также недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.