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Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

STYLERПерсоны    07.06.2019 - 20:55
Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак появилась в откровенном платье вместе с дочкой Софией

Ани Лорак появилась в очень откровенном платье, обнажившем все ее прелести, на премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019, которая проходит в Москве в пятницу, 7 июня. Фото с церемонии певица опубликовала в Instagram.

Роковое черное платье звезды со спущенными бретелями не оставило простора для фантазий поклонников. А массивный чокер-ошейник придал образу певицы некой брутальности.

Фолловеры Ани Лорак разделились на два лагеря. Кому-то образ показался дерзким, смелым и секусуальным. Впрочем, кое-кто опасается, что певица может потерять платье в самый неподходящий для этого момент.

Также не замеченными не остались и губы певицы, которые снова резко увеличились.

Ну и объятия с маленькой Софией в столь спорном наряде вызвали разносторонние мнения у поклонников певицы.

Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Под снимком певицы едва ли не ежесекундно появляются новые абсолютно полярные комментарии.

  • Красавица наша. Удачи в номинациях.
  • Звезда Голливуда.
  • Какие же вы красивые. Мамочка и дочка так похожи.

Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)

  • Я - большая фанатка Ани Лорак, но платье ужасное.
  • Что в Москве не умеют что ли делать норм прическу? У нас в Кыргызстане в сто раз лучше делают макияж и прически.
  • Скоро разденется! Очень красивая и талантливая, но зачем такие фото! Уже бы голой сфоткалась.

Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)

  • Вы - резиновая.
  • Для чего вся эта полуобнаженка? Да, красивая женщина с красивым голосом, тут незачем оголяться, чтобы поклонники были. Дочь растет на каком примере?
  • Каролина, ну вы просто потрясающая женщина, с невероятно-очаровательной доченькой.

Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак шокировала фанатов голой грудью (фото)

Ани Лорак показала обнаженную грудь (скрин: instagram.com/anilorak)

    Напомним, седьмая церемония вручения наград проходит в московском дворце спорта "Мегаспорт". Сканадальная украинская исполнительница представлена в трех номинациях: Лучшее видео (клип на песню "Сон"), Лучшее концертное шоу (DIVA) и Лучшая исполнительница.

    Отметим, что в номинации "Лучшее видео" Ани Лорак уже проиграла Диме Билану.

    К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

    Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

    Также недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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