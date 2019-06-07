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Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

STYLERПерсони    07.06.2019 - 20:55
Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак з'явилася у відвертій сукні разом з донькою Софією

Ані Лорак з'явилася в дуже відвертій сукні, яка оголила всі її принади, на премії в галузі популярної музики МУЗ-ТВ 2019, яка відбувається в Москві в п'ятницю, 7 червня. Фото з церемонії співачка опублікувала в Instagram.

Фатальна чорна сукня зірки зі спущеними бретелями не залишила простору для фантазій шанувальників. А масивний чокер-нашийник надав образу співачки брутальності.

Фолловери Ані Лорак розділилися на два табори. Комусь образ видався зухвалим, сміливим і секусуальным. Втім, дехто побоюється, що співачка може загубити сукню у самий невідповідний для цього момент.

Також не залишилися не поміченими і губи співачки, які знову різко збільшилися.

Ну і обійми з малою Софією в такому спірному вбранні викликали різнобічні думки у шанувальників співачки.

Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

Під знімком співачки мало не щомиті з'являються нові абсолютно полярні коментарі.

  • Красуня наша. Удачі в номінаціях.
  • Зірка Голлівуду.
  • Які ж ви гарні. Матуся і донька так схожі.

Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)

  • Я - велика фанатка Ані Лорак, але сукня жахлива.
  • Що в Москві не вміють робити норм зачіску? У нас в Киргизстані у сто разів краще роблять макіяж і зачіски.
  • Скоро роздягнеться! Дуже красива і талановита, але навіщо такі фото! Вже б голою сфоткалась.

Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)

  • Ви - гумова.
  • Для чого вся ця напівоголенка? Так, красива жінка з гарним голосом, тут нема чого оголятися, щоб шанувальники були. Дочка росте на якомусь прикладі?
  • Кароліна, ну ви просто приголомшлива жінка, з неймовірно-чарівною донечкою.

Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)

    Нагадаємо, сьома церемонія вручення нагород проходить в московському палаці спорту "Мегаспорт". Скандальна українська виконавиця представлена в трьох номінаціях: Найкраще відео (кліп на пісню "Сон"), Найкраще концертне шоу (DIVA) і Найкраща виконавиця.

    Відзначимо, що в номінації "Найкраще відео" Ані Лорак вже програла Дімі Білану.

    До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

    Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

    Також нещодавно Ані Лорак неоднозначну заяву зробила і тим самим натякнула на вагітність.

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