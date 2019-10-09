Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)

Ани Лорак, недавно прилетавшая в Киев, вызвала гнев поклонников очередными снимками в Instagram. Фаны в комментариях пристыдили "Диву" за внешний вид - огромный крест на шее, стиль гопника и злоупотребление фотошопом.

Так, певица в последнее время чередует два образа - светская дива в люксовых нарядах для светских выходов и концертов. А для обычных выходов и прогулок певица надевает оверсайз-куртки или пуховики, кроссовки и джинсы.

Но поклонники не в восторге от таких преображений любимой певицы - они часто указывают, что такой стиль женственной и миниатюрной Каролине вовсе не к лицу.

Но похоже Ани Лорак не очень прислушивается к мнению людей, которые ходят на ее концерты, и на которых она зарабатывает в России.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фаны в коммментариях высказали недовольство за огромный крест и нелепый образ Ани Лорак.

Вы что, вещи своего парня надели?

Красивая. Но платье Вам идет больше.

Хватит уже так фотошопить Каролину. Это ужасно смотрится. Или это она сама себя так?

Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект.

Ну блин, где та леди, ну что за гоп стоп?

Вообще не ваш стиль.

Стоит отметить, что недавно певицу заподозрили в беременности из-за округлившегося животика, которій она засветила на концерте.