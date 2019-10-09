Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)

Ані Лорак знову викликала обурення підписників
Ані Лорак, яка нещодавно відвідала Київ, викликала гнів шанувальників черговими знімками в Instagram. Фани в коментарях присоромили "Діву" за зовнішній вигляд - величезний хрест на шиї, стиль гопника і зловживання фотошопом.
Так, співачка останнім часом поєднує два образи - світська діва в люксових нарядах для світських виходів і концертів. А для звичайних виходів і прогулянок співачка одягає оверсайз-куртки або пуховики, кросівки і джинси.
Але шанувальники не в захваті від таких перевтілень улюбленої співачки - вони часто вказують, що такий стиль жіночній і мініатюрній Кароліні зовсім не до лиця.
Але схоже Ані Лорак не дуже прислухається до думки людей, що ходять на її концерти, на яких вона заробляє в Росії.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Фани в коммментариях висловили невдоволення за величезний хрест і безглуздий вигляд Ані Лорак.
Варто відзначити, що нещодавно співачку запідозрили у вагітності через округлий животик, який вона засвітила на концерті.