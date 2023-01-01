Ані Лорак раптово заговорила українською і попросилася назад в сім'ю

Кароліні було "болісно"

"Минула ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб", - написала Кароліна Куєк.

Співачка скаржиться, що її в цей момент заповнили "страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації", і вони "затьмарили момент, який мав би стати святом".

Ані Лорак хоче об'єднатися з родиною...

"Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути - нашими родинами..." - додала вона.

Ані Лорак заговорила українською (скриншот: instagram.com/anilorak)

Зазначимо, що в уродженки Чернівецької області Ані Лорак три брати - Андрій, Ігор і Сергій. Отанній з яких загинув під час війни в Афганістані, коли Кароліна була ще маленькою.

Цікаво, що ще на початку грудня 2022 співачка відновила виступи в РФ. Вона вийшла на сцену у московському залі "Крокус" на новорічному концерті журналу "Жара".

Ані Лорак виступила в Москві (скриншот: instagram.com)