Ані Лорак раптово заговорила українською і попросилася назад в сім'ю

Підсанкційна зрадниця України Ані Лорак раптово перейшла на українську мову під час спілкування зі своїми дописувачами.
Публікація з'явилася в Instagram артистки.
"Минула ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб", - написала Кароліна Куєк.
Співачка скаржиться, що її в цей момент заповнили "страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації", і вони "затьмарили момент, який мав би стати святом".
"Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути - нашими родинами..." - додала вона.
Ані Лорак заговорила українською (скриншот: instagram.com/anilorak)
Зазначимо, що в уродженки Чернівецької області Ані Лорак три брати - Андрій, Ігор і Сергій. Отанній з яких загинув під час війни в Афганістані, коли Кароліна була ще маленькою.
Цікаво, що ще на початку грудня 2022 співачка відновила виступи в РФ. Вона вийшла на сцену у московському залі "Крокус" на новорічному концерті журналу "Жара".
Ані Лорак виступила в Москві (скриншот: instagram.com)
Тим часом, коліжанка Ані Лорак по зраді, Таїсія Повалій спокійно відспівала на "Голубом огоньке" перед пропагандистом Соловйовим.
Зазначимо, що на Кароліну, та інших зірок-зрадників в Україні вже накладено санкції.