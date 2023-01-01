Ани Лорак внезапно заговорила по-украински и попросилась обратно в семью

Каролине было "болісно"

"Минула ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб", - написала Каролина Куек.

Певица жалуется, что ее в этот момент заполнили "страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації", и они "затьмарили момент, який мав би стати святом".

Ани Лорак хочет объединиться с семьей...

"Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути - нашими родинами..." - добавила она.

Ани Лорак заговорила по-украински (скриншот: instagram.com/anilorak)

Отметим, что у уроженки Черновицкой области Ани Лорак три брата - Андрей, Игорь и Сергей. Последний погиб во время войны в Афганистане, когда Каролина была еще маленькой.

Интересно, что еще в начале декабря 2022 года певица возобновила выступления в РФ. Она вышла на сцену в московском зале "Крокус" на новогоднем концерте журнала "Жара".

Ани Лорак выступила в Москве (скриншот: instagram.com)