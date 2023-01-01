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Повалій заспівала для Соловйова "Червону руту" на росТВ: відео

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Росія, Неділя 01 січня 2023 15:05
Повалій заспівала для Соловйова "Червону руту" на росТВ: відео Повалій виконала Червону руту на "Голубом огоньке" (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Зрадниця Таїсія Повалій заспівала "Червону руту" на "Голубом огоньке" - помпезному шоу, яке показують в новорічну ніч на росТВ. Серед глядачів був і головний путінський пропагандист Володимир Соловйов.

Дивіться нижче у матеріалі Styler, це обурливе відео.

58-річна "просто Тая" красувалася в чорній сукні, білому хутрі, перлах, білій перуці та червоній помаді.

А під пісню Володимира Івасюка танцювала масовка. В цей час у кадрі світилися усміхнені путіністи Газманов, Харатьян, Пресняков, Дюжев, Малахов, Буйнов та багато інших.

Володимир Соловйов також був на зйомках "огонька" - сидів з кислою міною і келихом у своєму чорному светрі серед похмурих військових у погонах та орденах.

Повалій заспівала для Соловйова &quot;Червону руту&quot; на росТВ: відео

Дивіться на відео нижче, як Повалій розважає росіян в новорічну ніч, той самий час, коли в бік України летять ракети і бойові дрони.

Читайте також, які санкції отримали Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова та Сніжана Єгорова.

Крім того ми писали, як зараз виглядає зрадниця Таїсія Повалій.

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Таисия Повалий