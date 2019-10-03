ru
ua

Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу (фото)

Новости » Персоны   

Ани Лорак посетила родную Украину

Ани Лорак, недавно отпраздновавшая 41-летие, приехала с визитом в столицу Украины. Певица, которая несколько лет назад со скандалом перебралась в Москву, где успешно гастролирует по просторам РФ, опубликовала в Instagram снимок, сделанный в историческом сердце Киева - Подоле.

Стоит отметить, что певица несколько дней подряд хранила молчание в социальных сетях. Теперь же звезда ошарашила поклонников известием о визите на родину.

Певица опубликовала снимок на фоне трамвая на Подоле, а также фото со своей близкой подругой Дианой Шварц.

Ани Лорак приехала в Киев (фото: instagram.com/anilorak)

Причины своего визита певица объяснять не стала, лишь лаконично подписав снимки: "Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя @dianaschwartz".

Подписчики звезды шокированы ее визитом в Киев и оставляют множество комментариев под снимками певицы.

  • Я представляю реакции людей в машинах и автобусах, которые с окон увидели Ани Лорак мельком.
  • Очень рада, что вы в любимом городе. Хорошего времяпровождения! До скорой встречи на вашем концерте
  • Ну наконец-то на Родине. Пусть Киев принесет вдохновение.

Боевики убили 21-летнюю солдата ВСУ: у нее остался маленький сын Нужна помощь: трехлетняя Афина борется с раком и нуждается в операции
Читать все новости