Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу (фото)

Ани Лорак, недавно отпраздновавшая 41-летие, приехала с визитом в столицу Украины. Певица, которая несколько лет назад со скандалом перебралась в Москву, где успешно гастролирует по просторам РФ, опубликовала в Instagram снимок, сделанный в историческом сердце Киева - Подоле.

Стоит отметить, что певица несколько дней подряд хранила молчание в социальных сетях. Теперь же звезда ошарашила поклонников известием о визите на родину.

Певица опубликовала снимок на фоне трамвая на Подоле, а также фото со своей близкой подругой Дианой Шварц.

Ани Лорак приехала в Киев (фото: instagram.com/anilorak)

Причины своего визита певица объяснять не стала, лишь лаконично подписав снимки: "Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя @dianaschwartz".

Подписчики звезды шокированы ее визитом в Киев и оставляют множество комментариев под снимками певицы.