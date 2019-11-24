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Ани Лорак попала в международный скандал: первые детали (фото)

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Ани Лорак показала фото с дочерью и попала в международный скандал

Украинская певица Ани Лорак попала в скандал из-за российского праздника. Артистка в своем Instagram опубликовала снимок с дочерью Софией, под которой поздравила всех женщин с Днем матери. Та часть аудитории певицы, которая проживает в Украине, указала на то, что артистка и вовсе забыла про праздники на родине. Об этом пользователи написали под фотографией Ани Лорак в Instagram.

Известная исполнительница Ани Лорак опубликовала свежий снимок с дочерью Софией, которая родилась в браке с киевским бизнесменом Муратам Налчаджиоглу. Артистка решила фотографией поздравить всех мам с Днем матери.

"С днем Матери! Всех мамочек мира! Будьте здоровы и любимы всегда!" – написала исполнительница в подписи к снимку.

Ани Лорак и ее дочь София (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях указали на то, что артистка якобы забыла родину. Большинство же из них присоединились к поздравлениям:

  • Почему поздравляете с российским праздником? Забыли где родина?
  • Такая красотка становится малышка, очень похожа на вас, раньше вообще не видела сходства.
  • Любимые девочки!
  • Какие красивые! Здоровья вам и счастья!
  • Соня такая взрослая уже, красавица.
  • Каролина, и мы поздравляем вас с этим праздником! Соня для вас как яркий лучик света. Будьте счастливы.
  • Поздравляю, красотки.
  • Солнышкиии. С днем Матери! Всего вам самого доброго, светлого!
  • С Праздником вас! Как Соня похожа на вас!

Скриншоты (instagram.com/anilorak)

Стоит напомнить, что в Украине День матери празднуется 10 мая. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.

Напомним, что ранее Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом.

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