Ани Лорак попала в международный скандал: первые детали (фото)

Ани Лорак показала фото с дочерью и попала в международный скандал
Украинская певица Ани Лорак попала в скандал из-за российского праздника. Артистка в своем Instagram опубликовала снимок с дочерью Софией, под которой поздравила всех женщин с Днем матери. Та часть аудитории певицы, которая проживает в Украине, указала на то, что артистка и вовсе забыла про праздники на родине. Об этом пользователи написали под фотографией Ани Лорак в Instagram.
Известная исполнительница Ани Лорак опубликовала свежий снимок с дочерью Софией, которая родилась в браке с киевским бизнесменом Муратам Налчаджиоглу. Артистка решила фотографией поздравить всех мам с Днем матери.
"С днем Матери! Всех мамочек мира! Будьте здоровы и любимы всегда!" – написала исполнительница в подписи к снимку.
Ани Лорак и ее дочь София (фото: instagram.com/anilorak)
В комментариях указали на то, что артистка якобы забыла родину. Большинство же из них присоединились к поздравлениям:
Скриншоты (instagram.com/anilorak)
Стоит напомнить, что в Украине День матери празднуется 10 мая. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.
Напомним, что ранее Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом.