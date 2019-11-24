Ані Лорак потрапила в міжнародний скандал: перші деталі (фото)

Ані Лорак показала фото з дочкою й потрапила в міжнародний скандал
Українська співачка Ані Лорак потрапила в скандал через російське свято. Артистка у своєму Instagram опублікувала знімок з дочкою Софією, під якою привітала всіх жінок з Днем матері. Та частина аудиторії співачки, яка проживає в Україні, вказала на те, що артистка і зовсім забула про свята на батьківщині. Про це користувачі написали під фотографією Ані Лорак в Instagram.
Відома виконавиця Ані Лорак опублікувала свіжий знімок з дочкою Софією, яка народилася у шлюбі з київським бізнесменом Муратам Налчаджіоглу. Артистка вирішила фотографією привітати всіх матусь з Днем матері.
"З днем Матері! Всіх матусь світу! Будьте здорові і улюблені завжди!" – написала виконавиця у підписі до світлини.
Ані Лорак і її дочка Софія (фото: instagram.com/anilorak)
В коментарях вказали на те, що артистка нібито забула батьківщину. Більшість же з них приєдналися до привітань:
Скріншоти (instagram.com/anilorak)
Варто нагадати, що в Україні День матері святкується 10 травня. У цей день прийнято поздоровляти матерів та вагітних жінок, на відміну від Міжнародного жіночого дня, коли вітання приймають усі представниці жіночої статі.
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом.