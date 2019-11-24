Ані Лорак потрапила в міжнародний скандал: перші деталі (фото)

Українська співачка Ані Лорак потрапила в скандал через російське свято. Артистка у своєму Instagram опублікувала знімок з дочкою Софією, під якою привітала всіх жінок з Днем матері. Та частина аудиторії співачки, яка проживає в Україні, вказала на те, що артистка і зовсім забула про свята на батьківщині. Про це користувачі написали під фотографією Ані Лорак в Instagram.

Відома виконавиця Ані Лорак опублікувала свіжий знімок з дочкою Софією, яка народилася у шлюбі з київським бізнесменом Муратам Налчаджіоглу. Артистка вирішила фотографією привітати всіх матусь з Днем матері.

"З днем Матері! Всіх матусь світу! Будьте здорові і улюблені завжди!" – написала виконавиця у підписі до світлини.

Ані Лорак і її дочка Софія (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях вказали на те, що артистка нібито забула батьківщину. Більшість же з них приєдналися до привітань:

Чому вітаєте з російським святом? Забули де батьківщина?

Така красуня стає дівчинка, дуже схожа на вас, раніше взагалі не бачила подібності.

Улюблені дівчатка!

Які гарні! Здоров'я вам і щастя!

Соня така доросла вже, красуня.

Кароліна, і ми вітаємо вас з цим святом! Соня для вас як яскравий промінь світла. Будьте щасливі.

Вітаю, красуні.

Сонечкиии. З днем Матері! Всього вам найбільш доброго і світлого!

Зі Святом вас! Як Соня схожа на вас!

Скріншоти (instagram.com/anilorak)

Варто нагадати, що в Україні День матері святкується 10 травня. У цей день прийнято поздоровляти матерів та вагітних жінок, на відміну від Міжнародного жіночого дня, коли вітання приймають усі представниці жіночої статі.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак приємно здивувала свіжим виглядом.