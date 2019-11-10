Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подписчики утверждают, что исполнительнице пошел на пользу развод

Исполнительница Ани Лорак, которая активно гастролирует по России, опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.

"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок. К слову, на фото исполнительница позирует с зонтом в серой куртке и джинсах. На лице - легкий мейк.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию певицы. Однако большинство сошлось на том, что певица изменилась в лучшую сторону:

Ани выглядит как 18-летняя девушка.

Вы не в черном! Это очень радует глаз!

Вам так идет такой нежный мейк. Красавица!

Так похорошела. Стала еще красивее, свежее.

Развод явно пошел на пользу. Минус 10 лет.

Напомним, что популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.