Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Подписчики утверждают, что исполнительнице пошел на пользу развод
Исполнительница Ани Лорак, которая активно гастролирует по России, опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.
"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок. К слову, на фото исполнительница позирует с зонтом в серой куртке и джинсах. На лице - легкий мейк.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию певицы. Однако большинство сошлось на том, что певица изменилась в лучшую сторону:
Напомним, что популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.