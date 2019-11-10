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Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

STYLERПерсоны    10.11.2019 - 11:55
Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом
Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подписчики утверждают, что исполнительнице пошел на пользу развод

Исполнительница Ани Лорак, которая активно гастролирует по России, опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.

"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок. К слову, на фото исполнительница позирует с зонтом в серой куртке и джинсах. На лице - легкий мейк.

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видомАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию певицы. Однако большинство сошлось на том, что певица изменилась в лучшую сторону:

  • Ани выглядит как 18-летняя девушка.
  • Вы не в черном! Это очень радует глаз!
  • Вам так идет такой нежный мейк. Красавица!
  • Так похорошела. Стала еще красивее, свежее.
  • Развод явно пошел на пользу. Минус 10 лет.

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Минус 10 лет: Ани Лорак приятно удивила посвежевшим видом

Напомним, что популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.

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