Ани Лорак показала первые кадры клипа на украиноязычную песню: впервые за 7 лет

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", - написала певица.

Отметим, что премьера новой работы на трек "Бачила" анонсирована на 24 сентября 2021 года.

Пользователи сети очень обрадовались тому, что их любимица снова будет петь на украинском языке. Свои эмоции они выразили в комментариях.

Українською? Нарешті!!!

Вауууу, мы дождались украинской песни, чувствую будет разрыв всех клеточек.

У меня наворачиваются слезы, потому, что я так долго ждала песню на украинском языке в вашем исполнении, боже, Каролина. Я счастлива за вас, счастлива, что вы исполняете свои желания и наши. В последнее время безумно полюбила творчество на украинском языке, почему-то так сильно оно западает в душу, безумно ждем.

З нетерпінням чекаємо, наша найкраща!

Отметим, что в последнее время Ани Лорак хочет вернуть внимание своих поклонников из Украины. Так, на недавнем концерте в Одессе, на котором был аншлаг, певица спела несколько композиций на украинском языке и говорила слушателям, что очень сильно соскучилась за ними, несмотря на то, что живет в России.