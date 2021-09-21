Ани Лорак показала первые кадры клипа на украиноязычную песню: впервые за 7 лет

Певица Ани Лорак, переехавшая из Украины в Россию, представила фанатам новую песню "Бачила". У исполнительницы впервые за 7 лет вышла композиция на украинском языке.
Тизер видеоработы звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", - написала певица.
Отметим, что премьера новой работы на трек "Бачила" анонсирована на 24 сентября 2021 года.
Пользователи сети очень обрадовались тому, что их любимица снова будет петь на украинском языке. Свои эмоции они выразили в комментариях.
Отметим, что в последнее время Ани Лорак хочет вернуть внимание своих поклонников из Украины. Так, на недавнем концерте в Одессе, на котором был аншлаг, певица спела несколько композиций на украинском языке и говорила слушателям, что очень сильно соскучилась за ними, несмотря на то, что живет в России.
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