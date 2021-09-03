Стало известно, сколько Ани Лорак платит за обучение дочки в элитной гимназии: бешеные деньги!

Певица Ани Лорак, которая уехала из Украины в Россию, воспитывает свою дочку там же. Мало того, 10-летняя София ходит в очень престижную и элитную школу Московской области.

В нашем материале ниже читайте , во сколько Лорак обходится обучение девочки и, как выглядит гимназия.

1 сентября многие звезды шоу-бизнеса публиковали фотографии со своими чадами на День знаний. Лорак не стала исключением и показала поклонникам снимки с дочерью.

На фото она в обнимку с Софией позирует в учебном заведении девочки. А учится 10-летняя девочка в Павловской гимназии Московской области.

Ани Лорак с дочкой Софией в гимназии (фото: instagram.com/anilorak)

Сколько же стоит обучение в такой престижной школе

На сайте гимназии указаны цены на обучение в элитном учреждении. И они кусаются.

"Базовая стоимость обучения в Павловской гимназии как для воспитанников детского сада, так и для учеников начальной, средней и старшей школы составляет 1 475 000 рублей в год. Первый авансовый платеж при поступлении в гимназию составляет 205 000 рублей для всех ступеней обучения", - сказано на сайте.

Если перевести в гривны, то получается, что год обучения обходится Лорак в 546 тысяч гривен. А авансовый взнос равняется 76 тысяч гривен. Отметим, что сейчас девочке 10 лет, судя по всему она перешла в четвертый класс.

Что входит в обучение:

Профильные предметные курсы и занятия по выбору

Основная программа обучения

Научно-методическая поддержка проектно-исследовательской деятельности

Образовательные путешествия и экскурсии

Внеакадемические активности: творчество, искусство, театр, спорт

Все учебные материалы и технические средства, комплект парадной формы

Органическое питание, индивидуальный подход к подбору блюд

Медицинское сопровождение и профилактика заболеваний

Психологическое сопровождение и логопедическая помощь

Как выглядит учебное заведение

Павловская гимназия, где учится дочка Лорак (фото: pavlovo-school.ru)