Ані Лорак показала перші кадри кліпу на україномовну пісню: вперше за 7 років

Співачка Ані Лорак, яка переїхала з України в Росію, представила фанатам нову пісню "Бачила". У виконавиці вперше за 7 років вийшла композиція українською мовою.
Тизер відеороботи зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання", - написала співачка.
Зазначимо, що прем'єра нової роботи на трек "Бачила" анонсована на 24 вересня 2021 року.
Користувачі мережі дуже зраділи тому, що їхня улюблениця знову співатиме українською мовою. Свої емоції вони висловили в коментарях.
Відзначимо, що останнім часом Ані Лорак хоче повернути увагу своїх шанувальників з України. Так, на недавньому концерті в Одесі, на якому був аншлаг, співачка заспівала кілька композицій українською мовою і говорила слухачам, що дуже сильно скучила за ними, попри те, що живе в Росії.
Як ми раніше писали, стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії.