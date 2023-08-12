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Ані Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати "люблю" українській ППО

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Субота 12 серпня 2023 18:01
Ані Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати "люблю" українській ППО Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак вкотре дивує не тільки своїми словами "про любов", "обійми", сенс життя, але й зовнішнім виглядом. Артистка обтягнула свої пишноти в дивну сукню і звернулася до користувачів мережі. Втім їй гідно відповіли.

Дивіться деталі в матеріалі Styler далі.

"Бідони обтягнула, як ковбаса любительська"

Зрадниця вдягнула коротку сукню лимонного кольору з дивним вирізом та мотузками на грудях і животі.

"А якщо сьогодні - це все, що в тебе є? Як би ти прожив свій день? Кому сказав би слова кохання? Кого б обійняв прямо зараз?" - запитує Кароліна у своїх дописувачів.

Ані Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати &quot;люблю&quot; українській ППОАні Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати &quot;люблю&quot; українській ППО

Ані Лорак знову зганьбилася (фото: instagram.com/anilorak)

Кароліні запропонували зізнатися в коханні українській ППО

В коментарях дописувачі запідозрили, що ця жінка трохи не при собі. Адже як інакше можна й далі удавати, що нічого не сталося.

Ось що пишуть коментатори:

  • Чому ця Іуда досі е народною артисткою України
  • В нас кожен день такий, коли над головами свистять ракети по 50 за ніч… А "слава любві" ми кажем нашому ППО!
  • Яка усмішка, коли вбивають твоїх людей росіяни, яким ти співаєш пісні. Треш!
  • Мені здається що вона трохи зʼїхала з глузду. Не знаю, як так можна жити, робити вигляд що нічого не сталося.
  • Так приїжджай в Україну і ти дізнаєшся, а що, якщо сьогодні - це все, що в тебе є.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко "похвалив".

Нагадаймо, що Ані Лорак в Росії запідозрили в тому, що вона донатить на ЗСУ і скасували ряд концертів.

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