Ані Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати "люблю" українській ППО
Ані Лорак вкотре дивує не тільки своїми словами "про любов", "обійми", сенс життя, але й зовнішнім виглядом. Артистка обтягнула свої пишноти в дивну сукню і звернулася до користувачів мережі. Втім їй гідно відповіли.
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"Бідони обтягнула, як ковбаса любительська"
Зрадниця вдягнула коротку сукню лимонного кольору з дивним вирізом та мотузками на грудях і животі.
"А якщо сьогодні - це все, що в тебе є? Як би ти прожив свій день? Кому сказав би слова кохання? Кого б обійняв прямо зараз?" - запитує Кароліна у своїх дописувачів.
Ані Лорак знову зганьбилася (фото: instagram.com/anilorak)
Кароліні запропонували зізнатися в коханні українській ППО
В коментарях дописувачі запідозрили, що ця жінка трохи не при собі. Адже як інакше можна й далі удавати, що нічого не сталося.
Ось що пишуть коментатори:
- Чому ця Іуда досі е народною артисткою України
- В нас кожен день такий, коли над головами свистять ракети по 50 за ніч… А "слава любві" ми кажем нашому ППО!
- Яка усмішка, коли вбивають твоїх людей росіяни, яким ти співаєш пісні. Треш!
- Мені здається що вона трохи зʼїхала з глузду. Не знаю, як так можна жити, робити вигляд що нічого не сталося.
- Так приїжджай в Україну і ти дізнаєшся, а що, якщо сьогодні - це все, що в тебе є.
Раніше ми писали, що Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко "похвалив".
Нагадаймо, що Ані Лорак в Росії запідозрили в тому, що вона донатить на ЗСУ і скасували ряд концертів.