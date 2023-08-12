Ані Лорак обтягнула себе мов ковбасу, а їй порадили сказати "люблю" українській ППО

Ані Лорак вкотре дивує не тільки своїми словами "про любов", "обійми", сенс життя, але й зовнішнім виглядом. Артистка обтягнула свої пишноти в дивну сукню і звернулася до користувачів мережі. Втім їй гідно відповіли.

"Бідони обтягнула, як ковбаса любительська"

Зрадниця вдягнула коротку сукню лимонного кольору з дивним вирізом та мотузками на грудях і животі.

"А якщо сьогодні - це все, що в тебе є? Як би ти прожив свій день? Кому сказав би слова кохання? Кого б обійняв прямо зараз?" - запитує Кароліна у своїх дописувачів.

Ані Лорак знову зганьбилася (фото: instagram.com/anilorak)

Кароліні запропонували зізнатися в коханні українській ППО

В коментарях дописувачі запідозрили, що ця жінка трохи не при собі. Адже як інакше можна й далі удавати, що нічого не сталося.

Ось що пишуть коментатори: